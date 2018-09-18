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Kazdağlarında “Dünya'nın çöpünü” topladılar

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çevreciler Kazdağları eteklerinde bulunan göletlerin etrafında çöpleri toplayarak, farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çevreciler Kazdağları eteklerinde bulunan göletlerin etrafında çöpleri toplayarak, farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.


Yenice Belediyesi - Yenice Kültür Sanat Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri kapsamında Yenice ilçesi Kazdağları eteklerinde bulunan baraj göletleri etrafındaki alanlarda geniş katılımlı bir çöp toplama faaliyeti yapıldı. Doğanın temiz tutulması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte yaz boyunca piknikçilerin bıraktığı çöpler el birliği ile toplandı. Dernek Başkanı Gökhan Sarıbıyık “Yenice'nin tarihi, coğrafi, kültürel değerlerini ve güzelliklerini koruma, güzelleştirme ve tanıtma misyonuyla; arkadaşlarımızın, dostlarımızın aynı bilinçle katıldığı güzel bir günde yaz boyu piknikçilerin unuttuğu çöpleri el birliğiyle topladık. Bu güzel etkinliğimize büyük katkı sağlayan başta Yenice Belediye Başkanım Veysel Acar'a, Yenice Belediyesi çalışanlarına, katılan dostlarımıza, arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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