Kemancının durumu için Sağlık İl Müdürlüğü devreye girdi

Lapseki’de ayağında çıkan varisler nedeniyle tedavi olmayı bekleyen kemancı Tayfur Çiçekçi için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Yetkililerden edinilen bilgide Tayfur Çiçekçi’nin obezite hastası olması nedeniyle hemen ameliyat masasına yatmasının ciddi riskler taşıdığı belirtilerek, uygulanacak diyet programından sonra tedavinin devam edeceği belirtildi. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin konuyla alakalı olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, nakdi ve ayni yardımların kesintisiz olarak verildiğinin altını çizdi. Çiçekçi’nin operasyon için gerekli fiziki ve sağlık şartlarına ulaştığı anda bıçak altına yatacağı bildirildi. Çiçekçi’yi tedavi eden doktorlar tarafından yapılan açıklamada, "Hastanın kilo ve sağlık problemlerinden dolayı ayağında oluşan varisler için ameliyat masasına alınması ölüme kadar sebebiyet veren ciddi risklerin alınmasına neden olur" ifadelerine yer verdi.