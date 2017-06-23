Kepez’den Turan’a pankartlı destek

İÇDAŞ Genel Müdürlüğü Çanakkale Kordon’da iftar yemeği düzenledi. İÇDAŞ Genel Müdürlüğü’nün tertip ettiği iftar programına AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve İl, İlçe Parti Teşkilatları, Sivil Toplum Kuruluşları, bir çok Kamu Kurum ve Kuruluşu Müdürleri ve çalışanları ile Çanakkalelilerin katılımlarıyla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale’de Kordon’da hemşehrileriyle birlikte iftar yaptı. Mehteran ekibinin de bulunduğu İftar sonrasında AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları, son günlerde yaşanan olaylara atıfta bulunarak Turan’a desteklerini pankart açarak gösterdiler. Turan, “Allah oruçlarınızı kabul etsin, sağlık ve afiyet içerisinde Bayram’a erişmeyi nasip etsin. Bir sonraki Ramazan’a hep birlikte girmek umuduyla kavuşma imkanı versin. Allah Çanakkale’mizin huzurunu, beraberliğini, birliğini tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya göstersin. Onur duydum, gurur duydum. Cumhuriyetimizin ön sözü, Milli şuurumuzun başkenti" diyerek tüm Çanakkalelilere şükranlarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gece ise Barbaros mahallesi gençleriyle sahur yaptı. Sahur programına; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Kepez Belde başkanı Alper Altınok katıldı. Sahur sonrası kısa bir açıklamada yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Her zaman söylüyorum biz Ankara’nın vekili değil Çanakkale’nin vekiliyiz diye imkan buldukça sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Gecenin bu saatinde devletiyle, milletiyle STK’larıyla birlikte olmak çok keyifli diye düşünüyorum. Çanakkale’nin bu beraberliği iftardır, sahurdur, diğer yatırmalardır bütün borakların, bütün siyasetçilerin ortak hareket etmesidir bizi farklı kılan budur buna yanlış yapan varsa bedelini kendi öder. Çanakkale küçük düşünmeyi hal eden bir il değil. Burası her hangi bir il değil burası çok farklı bir il ne kadar iş yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.