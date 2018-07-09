Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Bingül, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay İsmail Bingül, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Merhum Deniz Astsubay İsmail Bingül için Lapseki ilçesi Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey Camiinde, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri, Merhum Deniz Astsubay İsmail Bingül’ün ailesi ve vatandaşların katılımıyla öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Merhum Deniz Astsubay İsmail Bingül, Çardak Mezarlığında dualarla toprağa verildi.