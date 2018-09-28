Kılıçdaroğlu Biga'da açılış yapacak

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin 'yapımı aynı anda devam eden üç büyük yatırım' olarak duyurusunu yaptığı Halk Pazarı, Katlı Otopark ve Hal Binası'nın açılışlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Üç büyük projenin maliyeti ise 22 milyon lira.

3 Ekim Çarşamba günü Halk Pazarı mevkiinde gerçekleştirilecek açılış için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13:00'te Biga Belediyesi'nde olması bekleniyor. Saat 13:30'da Halk Pazarı, Katlı Otopark ve Hal Binası'nın açılış töreni Halk Pazarı mevkiinde başlayacak. Tören için büyük bir sahne kurulacak. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen programın ardından Biga TSO hizmet binası karşısında Hayvancılık Teknolojileri Fuarı etkinliğine katılacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 15:30'da Biga'daki sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirecek. Programın son bölümünde ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Karabiga Beldesinde belde sakinleriyle buluşacak.

Tüm Bigalıları açılış törenine davet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "İlk olarak Hal Binamızı tamamlamıştık. Tamamlar tamamlamaz da hal esnafımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Hal standartlarına uygun hazırladık. Soğuk hava deposu ve kullanım alanı ile kullanım kolaylığını dikkate aldığımızda güzel bir yapı ortaya çıktı. Halk Pazarımızı da geçtiğimiz ay kullanıma açtık. Halk Pazarımız eskisinden daha sağlam, daha yüksek, daha ferah ve daha modern bir alan oldu. 5 Ekim'de de Biga Fuarımızı Halk Pazarı alanında yapacağız. Katlı Otoparkı da tamamladık. Asansörle ilgili çalışmalarımızı açılış törenine kadar tamamlayacağız. 22 milyon liraya tamamladığımız üç büyük yatırımımızın açılış törenini yapacağız. Biga'mıza böyle önemli alanlar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Biga'mızı doğru yatırımlarla ve doğru planlamalarla geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı açılışımıza davet ediyorum. Açılışın ardından da Genel Başkanımız Kemal Kılıçcaroğlu, Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirecek" dedi.