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Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Çanakkale’ye geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.


Kılıçdaroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaşlılarla sohbet etti. Merkezi dolaşan Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Burada Kılıçdaroğlu'na merkez sakinlerinden 75 yaşındaki Fatma Soy tarafından torununa götürmesi için el yapımı oyuncak hediye etti. Hediyeyi alan Kılıçdaroğlu, Fatma Soy'a teşekkür etti.


Daha sonra Kılıçdaroğlu, belediye kreşini ziyaret ederek, küçük çocuklarla buluştu. Kılıçdaroğlu'nu çocuklar burada çiçeklerle karşıladı. Çanakkale'deki temaslarının ardından beraberindeki heyet ile Biga ilçesine hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, burada toplu açılış törenine katılacak. Ardından muhtarlar ve STK temsilcileri ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu Karabiga beldesine giderek vatandaşlarla buluşacak.

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