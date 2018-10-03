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Kılıçdaroğlu Çanakkale'de vatandaşlarla buluştu

Çanakkale’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son programında Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son programında Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Karabiga beldesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ilk olarak Karabiga Belediyesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karabiga Belediyesi önünde çiçeklerle karşılandı. Belediye ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu belde esnaflarını ziyaret etti. Ardından Kılıçdaroğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti.


Çanakkale programlarını tamamlayan Kılıçdaroğlu özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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