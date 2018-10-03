Kılıçdaroğlu: “İyi yönetilirse krizden 6 ayda çıkılır”

İyi yönetilirse 6 ayda, yönetilemezse 6 yılda bu krizi aşamayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluştu. Türkiye'nin ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda bu yaptı, şu yaptıyı bırakıyorum. Kim yapar, ülkeyi yönetenler yapar. Bugün bir krizle karşı karşıyayız, iyi yönetilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, yarın sabahleyin krizden çıkarız dersek doğruları söylememiş olurum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl bu fiyatlar böyle giderse Türkiye'nin açlıkla karşı karşıya geleceğini iddia ederek, “Ne için böyle diyorum, çiftçi ekemeyecek, gübre, ilaç yüzde 100 arttı. Süt üreticisinin haline bakın. Neredeyse markette satılan 1 litre süt ile su eşit hale geldi. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Düşünmek ve emek gerekiyor. Şapkamızı yeniden önümüze koymak lazım. Demokrasi ve standartlarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eğer tek adam rejiminden Türkiye kurtulamazsa hiç kimsenin sağlıklı bir geleceği yoktur” dedi.

“Bugün batılılar, hakim güçler tarafından yönetilen bir toplumuz” diyerek sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Türkiye bu hale sokuldu. Londra'ya teslim olmuş bir siyasi irade var. Kaç milyar dolar ödedik bu tefecilere? Borç aldık. Bu alınan borçlarla ne yapıldı? Baraj mı, yeni bir telekom mu kurduk. Nereye gitti bu para. Sorgulamamız lazım. Bunları sorgularsanız Türkiye'nin kurtuluşuna adım atmış olursunuz. Mckinsey'e hangi bilgiler verilecek kimse bilmiyor. O bilgiler bize verilmeyecek. Amerikalının bildiği bilgiyi ben bilmeyeceğim. Birinci kozmik odaya FETÖ'yü soktular. Şimdi Mckinsey'i maliyenin kozmik odasına sokacaklar. Bütün bilgileri alacaklar. Tefeciler için rapor yazacaklar” ifadelerini kullandı.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.