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18 Eylül 2017 13:19

Kırkyama defilesine büyük ilgi

Çanakkale Kent Konseyi Boreas Kırkyama Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 6.

Kırkyama defilesine büyük ilgi

18 Eylül 2017 13:19

İlyada Kırkyama Çanakkale buluşması kapsamında 18 Mart Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ‘Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’ temalı Kırkyama Defilesi büyük ilgi gördü.


Çanakkale Kent Konseyi Boreas Kırkyama Çalışma grubu tarafından düzenlenen Kırkyama defilesi, İstanbul Tekstil Sanatları Derneği üyesi patchwork sanatçısı Neşe Yörük Kınay’ın katkılarıyla hazırlandı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen buluşmada, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937’de açılan Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerinden ‘Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’ teması işlendi. Bin bir emekle kendi tasarladıkları elbise, ceket, yelek ve çantaları yine kendileri sergileyen kırkyama sanatçıları izleyicilerin büyük beğenisini topladı.




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