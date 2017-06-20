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20 Haziran 2017 14:12

Kızılay’dan depremzedelere yardım

Türk Kızılayı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde evleri hasar gören ve konteyner evlerde yaşamını sürdüren depremzedelere kuru gıda yardımı yaptı.

Kızılay’dan depremzedelere yardım

20 Haziran 2017 14:12


Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 sabahı meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından bazı köylerde maddi hasar meydana gelmişti. Evleri hasar gören köylüler, yaşamlarını konteynır evlerde sürdürmeye devam ederken, Tür Kızılayı deprem sebebiyle mağdur olan ailelere kuru gıda erzak kolisi yardımında bulundu. Kızılay Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, kuru gıda kolilerinin dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada Ayvacık ilçesinde kuru gıda kolilerinin 17 köyde bin aileye teslim edileceğini söyledi.




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