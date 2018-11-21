Kocasının katlettiği hemşireye çalıştığı hastanede hazin tören

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan boşanma arefesinde olduğu kocası tarafından başından vurularak öldürülen hemşire, mesai arkadaşları tarafından gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Olay, dün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe hemşire olarak çalışan Sedef Şen (30) şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi Fuat Şen'den (31) boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme Fuat Şen'e evden uzaklaştırma kararı verirken, Sedef Şen ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı. Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan Fuat Şen önceki gün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden Fuat Şen eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Sedef Şen'in yanına giden Fuat Şen, bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine Fuat Şen yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi Sedef Şen'i başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Sedef Şen (30) için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morgu önünde veda töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, Sedef Şen'in baba ve annesi Adil Vatan ile Emine Vatan, çocukları 7 yaşındaki Emirhan ve 3 yaşındaki kızı Ülkü Şen, sağlık çalışanları, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Morg önüne çekilen cenaze aracına naaşı konulan Sedef Şen'e yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşları içinde dua etti.

Tören sonunda gazetecilere açıklama yapan Sedef Şen'in annesi Emine Vatan, “Biz hastaneye tansiyonu düştü diye geldik. Ölüm haberini aldık” dedi.

Sedef Şen'in cenazesi Ezine ilçesine bağlı Bozeli köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.