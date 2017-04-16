Konteyner okulda oy kullandılar

Şubat ayında meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde oy verme işlemi, konteyner okullarda yapılıyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Gülpınar köyü olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 20 yerleşim yerinde çok sayıda bina hasar görmüştü. Yaşamın konteyner evlerde sürdüğü deprem bölgesinde, oy kullanma işlemi de konteynerlarda yapıldı. Depremde okulda hasar meydana gelen Gülpınar köyünde, okul bahçesine kurulan ve eğitimin de burada devam ettiği konteyner okulda 2 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmak için bu konteynerlardaki sandıklara geldi. Bu okuldaki iki sandık, iki farklı konteynıra yerleştirildi. Vatandaşlar, oylarını bu konteynerlardaki sandıklarda kullandı.

Çanakkale il genelinde kurulan 1414 sandıkta 397 bin 443 seçmen oy kullanacak.