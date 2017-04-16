Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 11:15

Konteyner okulda oy kullandılar

Yeni Anayasa oylaması, tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale’de de sürüyor.

Konteyner okulda oy kullandılar

16 Nisan 2017 11:15

Şubat ayında meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde oy verme işlemi, konteyner okullarda yapılıyor.


Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Gülpınar köyü olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 20 yerleşim yerinde çok sayıda bina hasar görmüştü. Yaşamın konteyner evlerde sürdüğü deprem bölgesinde, oy kullanma işlemi de konteynerlarda yapıldı. Depremde okulda hasar meydana gelen Gülpınar köyünde, okul bahçesine kurulan ve eğitimin de burada devam ettiği konteyner okulda 2 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmak için bu konteynerlardaki sandıklara geldi. Bu okuldaki iki sandık, iki farklı konteynıra yerleştirildi. Vatandaşlar, oylarını bu konteynerlardaki sandıklarda kullandı.


Çanakkale il genelinde kurulan 1414 sandıkta 397 bin 443 seçmen oy kullanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:40
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!