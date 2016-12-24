Konut satışları arttı

Çanakkale’de konuş satışları bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu. Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında artış ile 2 bin 653 konut satılırken, Çanakkale’de yüzde 42,5 artış ile bin 382 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 61,8 ile bin 640 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 38,2 ile bin 13 konut oldu. Çanakkale’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 43,3 ile 598 konut olup ilk satışların payı ise yüzde 56,7 ile 784 konut oldu.