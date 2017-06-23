Köpeğe çarpmamak için dereye uçtular

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam geç saatlerde meydana geldi. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Eray Can Kayasöz yönetimindeki 17 HJ 729 plakalı araç, Kocabaş Çayı Köprüsü üzerinden dere yatağına uçtu. Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Eray Can Kayasöz ile yanında bulunan arkadaşı Meliz Kazan,Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldılar. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.