Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:02

Köpeğe çarpmamak için dereye uçtular

Çanakkale’nin Çan ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü aracıyla dereye uçtu.

Köpeğe çarpmamak için dereye uçtular

23 Haziran 2017 11:02

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam geç saatlerde meydana geldi. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Eray Can Kayasöz yönetimindeki 17 HJ 729 plakalı araç, Kocabaş Çayı Köprüsü üzerinden dere yatağına uçtu. Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Eray Can Kayasöz ile yanında bulunan arkadaşı Meliz Kazan,Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldılar. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:27
  • Akşam :20:55
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!