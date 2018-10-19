Köpek yavru kediyi emzirip, annelik yapıyor

Çanakkale'de 5 yaşındaki Işık isimli kaniş cinsi köpek, yavru bir kediyi emzirip annelik yapıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Fatih Caddesi'nde yaşayan 21 yıllık öğretmen Emine Akın, bir ay önce Çanakkale Belediye Hayvan Barınağı'ndan kaniş cinsi bir köpeği geçici olarak sahiplendi. Çanakkale Kepez Anadolu Toki Lisesinde tarih öğretmeni olan Akın, daha sonra köpeğine ‘Işık' ismini verdi. Geçtiğimiz günlerde ise Akın'a bir arkadaşı sokakta bulduğu bir yavru kedi getirdi. Emine Akın, durumu kötü olan yavru kediyi veterinere götürüp bakımlarını yaptırarak tedavi ettirdi. Aradan geçen birkaç gün sonra 5 yaşındaki Işık, yavru kediye yakınlık göstermeye başladı. Kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Işık, yavru kediyi emzirmeye başladı. Annelik içgüdüsüyle köpek ‘Işık'ın yavru kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürdü.

Işık adlı köpek ve yavru kediyi aynı aile veya farklı ailelere sahiplendirmek istediğini ifade eden Emine Akın, “Köpek benim barınaktan aldığım bir köpek. Arkadaşlarımdan barınakta bir tane küçük ırk, kardeşi ölmüş bir köpek olduğuna dair haber geldi. Köpeğin zor durumda olduğunu söylediler ve onu orada çaresiz bırakmak istemedim. Yaklaşık 1 aydır bende. İlk geldiğinde çok daha zayıf vaziyetteydi, çok çaresizdi. 1 aydır bakıyorum ve bu hale geldi. Kediyi de arkadaşım sokakta bulmuş. Hastaydı ve gözleri akıyordu, çapaklıydı. Benim hayvan sevgimi bildiği için beni haberdar etti. Veterinere götürdüm. Bakımlarını yaptırarak tedavi ettirdim. Eve ilk getirdiğimde direkt köpeğimin yanına gitti. Köpeğim de onu yalamaya başladı. Aslında köpeğimin sütü yok ancak emmeye başladı. Köpeğim annelik içgüdüsü ile emzirdi. Dost bir ilişkileri oluştu. Kedim köpeği annesi, Işık isimli köpeğim ise kediyi yavrusu zannediyor. Ben şu anda geçici olarak bakıyorum. Onları çok sevecek bir sahip arıyorum. Keşke ikisini birlikte sahiplenecek bir aile çıksa” dedi.