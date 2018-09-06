Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Çağrı Oğuzhan’ın da bulunduğu ziyarette başta yapımı hızla devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ele alındı.

Ziyarette, Çanakkale’nin tarımsal ve ekonomik gelişimine büyük bir katkıda bulunacak olan 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlanan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi görüşüldü.

Peynir üretim tesisleri, pastörize süt üretim tesisleri, konsantre peynir altı suyu üretim tesisleri, süt ürünleri üretim tesisleri, sofralık zeytin üretim tesisleri, ton balığı üretim tesisi, et ürünleri üretim tesisleri sandviç hazır gıda üretim tesisleri, meyve püresi üretim tesisleri, un üretim tesisleri, salça üretim tesisleri, helva, reçel üretim tesisleri olmak üzere, 91 adet işletmenin yer alması planlanan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılabilecek işbirliği konuları üzerinde duruldu.

2018 Troya Yılı, tamamlanmakta olan Troya Müzesinin ve Çanakkale Ticaret Borsası ve Ticaret Odasının İstanbul’daki Kore Ticaret Merkeziyle yapılabilecek işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, Kore Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki işbirliği tarihi ve dostluk bağları ele alındı.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong’a Difenbahya yaprağı üzerine Troya Atı figürünün olduğu tablo hediye etti.