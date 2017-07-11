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11 Temmuz 2017 12:43

Kosova üniversiteleriyle iş birliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Kosova üniversiteleriyle iş birliği

11 Temmuz 2017 12:43

Dr. Yücel Acer, Balkan ülkelerinde bulunan üniversiteler ile ikili ilişkileri geliştirme süreci kapsamında Kosova Cumhuriyeti’nde Gjakova Üniversitesi ile Prizren Üniversitesi’ni ziyarette bulundu.


Gjakova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shaban Buza ile yapılan görüşme sonunda iki üniversite arasında ortak yüksek lisans programların başlatılmasıyla ilgili ikili anlaşma imzalandı. Görüşmeye yerel televizyon kanalı ve basın yayın organları yoğun ilgi gösterdi. İkinci ziyarette Prizren Üniversitesi’ne yapıldı. ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. Yücel Acer ve Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rame Vataj ile Balkan Çalışmaları Yüksek Lisans Programı çalışmalarıyla ilgili anlaşma imzalandı. Ziyarette Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hasan Arslan ve Eğitim Programları ve Öğretimi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali İçbay da hazır bulundu.


Görüşmede diğer ortak yüksek lisans programlarının başlatılmasıyla ilgili de ortak çaba harcanması fikri benimsendi. Prof. Dr. Yücel Acer’in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasından sonra, Balkan ülkelerindeki üniversiteler ile ilişkiler kazandı ve üniversiteye Balkanlardan gelen öğrenci sayısında hızlı bir artış gerçekleşti. Balkan ülkeleri öğrencileri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tanınmışlığı arttı.




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