‘Köstek değil, destek olmalı’

YDS Academy, Gestaş’ın yurt dışı İngilizce dil bursuna hak kazanan Çanakkaleli gençlere, yurda dönüşte 1 yıl ücretsiz dil eğitimi hediye etti. Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, Çanakkalelilerden önemli kazançlar elde eden kurumlar olan oteller ve seyahat acentelerinden de ‘Gestaş bize yaptırmıyor, her şeyi kendisi yapıyor’ söylemleriyle para kazanma yerine, bu tip sosyal sorumluluk projelerinde ulaşım masraflarını karşılama gibi tekliflerle gelmelerini beklediklerini söyledi.

Gestaş’ın Bosna Hersek gezisinin ardından ikinci büyük eğitim hamlesi olan yurt dışı İngilizce eğitimi, Çanakkale’nin gençlerine yapılan en büyük yatırımlardan biri olurken Gestaş’ın ön ayak olduğu eğitim hamlesinin devamı gelmeye başlandı. Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, 5-8 ve 9 Temmuz’da ayrı ayrı gruplarla Malezya’ya gidecek olan gençlerle yolculuk öncesi bir kez daha bir araya gelirken burada gençlere bir de sürpriz açıklandı. Yabancı dil eğitim kurumu Çanakkale YDS Academy, Malezya’ya yurt dışı dil eğitimine giden Çanakkale’nin başarılı üniversite mezunu gençlerine, Malezya dönüşünde 1 yıllık İngilizce dil kursu hediye edeceğini duyurdu. Çanakkale YDS Academy, Çanakkale’nin gençlerine, kendilerinin de bir faydaları dokunması gerektiğinden yola çıkarak Malezya’da 2 ay dil bursu eğitimine hak kazanan gençlere 1 yıl ücretsiz İngilizce eğitimi verecek.

“Bu destek örnek olmalı”

Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, Malezya yolculuğu öncesi bir araya gelinen gençlere, bu önemli haberi duyurdu. Yusuf Aydın, “Çanakkaleli gençlerin yurt dışı hayalini gerçekleştirmek olmanın, vizyon kazanmalarına vesile olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Biz Gestaş olarak kazancımızı bu şehre, bu şehrin vatandaşına, bu şehrin gençlerine dönüştürmeye devam ediyoruz, edeceğiz. YDS Academy gibi Çanakkale’den, Çanakkalelilerden önemli kazançlar elde eden bir kurumun, Gestaş’ın başlattığı bu büyük eğitim hamlesine kayıtsız kalmaması, 1 yıllık ücretsiz dil eğitimi vaadi takdire şayan bir hareket” ifadelerini kullandı.

“Oteller ve seyahat acentelerinden de bekliyoruz”

Aydın, “Çanakkale’den, Çanakkalelilerden ve Çanakkale’nin manevi atmosferinden önemli kazançlar elde eden kurumlar olan oteller ve seyahat acentelerinden ‘Gestaş bize yaptırmıyor, her şeyi kendisi yapıyor’ söylemleriyle para kazanma yerine Çanakkale’nin gençlerine sahip çıkmalarını, ücretsiz olarak otellerinde konaklama ve bu tip sosyal sorumluluk projelerinde ulaşım masraflarını karşılama gibi tekliflerle gelmelerini, en azından ‘çorbada bizim de tuzumuz olsun’ mantığıyla yaklaşmalarını, kısacası Çanakkalelilere yatırım yapmalarını bekliyoruz. ÇATOD ve TURSAB’ın da buna liderlik etmesini bekliyoruz. Devletin, kamunun kendilerine destek olmalarını beklemek, bunu beklerken de yersiz ithamlarda bulunmak yerine Çanakkale’den, Çanakkalelilerden kazandıklarını çok az bir miktar da olsa Çanakkale’nin evlatları için kullanmalarını bekliyoruz. Kısacası YDS’nin gösterdiği örnek davranışı kendilerinden de bekliyoruz. Mantıklarının ‘Gestaş bize ne kadar para kazandırır’ hesabına değil, ‘Biz yıllardır Çanakkale’den para kazanıyoruz, Çanakkale’nin evlatlarına nasıl destek olup, az da olsa katkı sağlarız’ hesabına çalışması beklentisi içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.