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17 Haziran 2017 12:35

Köy gençlerinden köy halkına sahur

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı 90 haneli Büyükpaşa köyünde köy imam-hatibi Fatih Er’in öncülüğünde köy gençleri tüm köy halkına sahur yemeği düzenledi.

Köy gençlerinden köy halkına sahur

17 Haziran 2017 12:35


Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde köy gençlerinin köy meydanı ile cami bahçesinde düzenlediği sahur yemeğine AK Parti Çan Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Kopuk, Köy Muhtarı Selatin Yılmaz ile çevre köy imam-hatipleri ve köy halkı katıldı. Köy davulcusunun halkı sahura kaldırmasının ardından köy kadınlarının yardımı ile hazırlanan çorba, peynir, zeytin, domates, yumurta, reçel, tereyağı, helva ve çaydan oluşan yemek ikram edildi. Yapılan yemek duasının ardından sahur yemeği programı köy caminde kılınan sabah namazı ile sona erdi. Büyükpaşa köyü Muhtarı Selatin Yılmaz, “Ramazan-ı Şerif ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde köy gençlerinin kendi imkanları ile düzenlediği sahur yemeği programı örnek bir davranış.Kendilerini tebrik ederim” dedi.




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