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Köylüler Kadriye ve Ali Saruhan kardeşlerin türküleriyle coştu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen halk konserinde sahne alan sanatçılar Kadriye ve Ali Saruhan kardeşlerin türküleri ile köylüler doyası eğlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen halk konserinde sahne alan sanatçılar Kadriye ve Ali Saruhan kardeşlerin türküleri ile köylüler doyası eğlendi.


Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde köy muhtarı Necdet Alkan'ın tertip ettiği ücretsiz halk konserinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçıları Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler 3 saat boyunca köy halkına söylediği türküler ile unutulmaz anlar yaşattılar. Sanatçı kardeşlerin söylediği türküler eşliğinde de oynayan köylüler unutulmaz bir gece geçirdiler.


Halk konserine Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin ile köy halkı katıldı.

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