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29 Nisan 2018 19:30

Kulfal köyü hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Kulfal köyünde düzenlenen geleneksel köy hayırı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Kulfal köyü hayrı yapıldı

29 Nisan 2018 19:30


Çan ilçesine bağlı Kulfal köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında köy camisinde imam hatip Sezai Özkan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Kılınan öğle namazının ardından 2 bin kişiye 20 kazan keşkek, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, AK Parti Çan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Yılmaz, STK Başkanları, çevre köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Geleneksel hayır yemeğinin yüksek katılım ile yaptıldığını söyleyen köy muhtarı Emin Deniz, “Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim” dedi.




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