Kaymakamların ilçeleri ile ilgili konularda il merkezinde bulunan kamu kurumlarıyla iş ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanmasına dönük yapılan toplantıda, Vali Orhan Tavlı, vatandaşa sunulan hizmetler ve taleplerinin en kısa süre içerisinde yerine getirilmesi talimatını verdi.

Vali Orhan Tavlı, Kaymakamların ve daire müdürlerinin haftanın 7 günü, 24 saat esasına göre sürekli işbirliği içerisinde bulunarak ilçelerde yapılan yatırımları ve vatandaşlara sunulan hizmetleri hızlandırmaları talimatında bulundu.

Vatandaş müracaatlarının bekletilmemesi gerektiği üzerinde duran Vali Orhan Tavlı, vatandaşa hizmet sunulan fiziki mekanların da önemine dikkat çekti.

Vali Tavlı, personelin verimli çalıştırılması ve vatandaşa güler yüzlü bir şekilde kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması talimatını verdi.