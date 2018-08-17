Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Özay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantı açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem yaptı. Prof. Dr. Erdem, son günlerde yaşanan olayların, kamu üniversite ve sanayi işbirliğinin daha güçlü olması ve daha başarılı çalışmalar yapması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Bu ekonomik savaşta üniversite olarak başta Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin yanında yer aldığımızı vurgulamak istiyorum. Temennimiz hep birlikte daha güçlü bir Türkiye olmaktır. Bu bağlamda bu toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Hacı Bekir Tuncer, 2017 yılı 2. Dönem Toplantısında alınan kararları hatırlatarak, 2018 Yılı 1. Dönem içerisinde yapılan KÜSİ Faaliyetlerini değerlendirdi.

Sunumlarla devam eden toplantıda, KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Özay, ÜSİMP İnovasyon Karnesi ve Çanakkale İli KÜSİ Mevcut Durum Analizini anlattı. ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Uğur Serçe ise sunumunda, gerçekleştirdikleri KÜSİ Faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, 1. Proje Pazarında yapılan çalışmalara değindi.

ÇOMÜ Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, Teknopark alanında tamamlanmak üzere olan alt yapı çalışmalarını ve yeni binaları slayt eşliğinde anlattı. Öğr. Gör. Erkan Bil, planlanan hizmetleri ve Teknopark hedeflerini aktardığı sunumunda bu ilerlemede katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Alper Kahramanca, Sanayi İş birliği Programı başlıklı sunumu ile Sanayi İş birliği Projelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikten ve dünyada uygulama örneklerinden bahsetti.

Toplantı, görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.