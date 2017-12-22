Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 15:40

Kuyumculara sahte altın satan çete yakalandı

Çanakkale’de 5 ayrı kuyumcuya sahte altın kolye satan 2’si Türkmenistan uyruklu toplam 4 kişi yakalandı.

Kuyumculara sahte altın satan çete yakalandı

22 Aralık 2017 15:40


İl merkezinde 3, Gelibolu ilçesinde 2 kuyumcu olmak üzere toplam 5 ayrı sarrafa sahte altından kolye satan Ö.T. (31), M.K. (29) ile Türkmenistan uyruklu M.M. (21) ve G.B. (21) isimli iki kadını yakaladı. Zanlılar, 34 GJK 72 plakalı otomobil ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu dedektiflerinin sıkı takibi sonucu il merkezinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Ö.T’nin üzerinden 19 adet sahte altın zincir, 1 adet 1 dolar, 1 adet 2 dolar ve 950 TL nakit para çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç