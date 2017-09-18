Kuzey Ege’ sezona Funda Arar ile "güle güle" dedi

Funda Arar Kuzey Ege’nin yaz sezonuna şarkılarıyla "güle güle" dedi.

Kuzey Ege’de Sezonun son konserini yapan Funda Arar muhteşem sahne performansı ve şarkılarıyla izleyenleri adeta coşturdu. Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen şarkıları da seslendiren Arar dans performansıyla da dikkatleri çekti. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, iyi bir sezon geçirdiklerini ve misafirlerini memnun bir şekilde uğurladıklarını ifade etti. Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği halk konseri Funda Arar ve Küçükkuyu Belediye Başkanın sahnede birlikte 10. Yıl Marşı düeti ile son buldu.