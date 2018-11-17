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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden ve saatteki hızı zaman zaman ortalama 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.


Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.


Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması gereken 09.00 seferleri de bu nedenle yapılamadı.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak sağlandığını açıkladı.

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