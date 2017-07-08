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08 Temmuz 2017 12:51

Lapseki atık su arıtma tesisinde sona doğru

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde katı atık su arıtma tesisi inşaat çalışmaları devam ediyor.

Lapseki atık su arıtma tesisinde sona doğru

08 Temmuz 2017 12:51


Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz artık ilçede büyük bir projenin tamamlanması için sona yaklaşıldığını ifade ederek, “İlçe merkezimizde yapılan 34 km şehir içi kanalizasyon hattı çalışmalarımızın sonlandırılmasının ardından bu hatlar ile toplanacak olan atık sular ‘Atık Su Arıtma Tesisimize’ iletilecek ve tesiste arıtılarak deşarjı yapılacak. Tesisin tamamlanması ile günde ortalama 5236 m3 atık su arıtılacak ve atıklar denizimizi kirletemeyecektir. Atıklar arıtıldıktan sonra temiz su denize verilecek. Hatta talep edildiği takdirde tarım arazilerinin sulamasında da kullanılabilecek, o kadar temiz bir su olacak. Lapseki büyük bir sorunun üstesinden gelerek bir projeyi daha hayata geçirecek" dedi.




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