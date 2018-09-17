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Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Saffet Sargut oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Saffet Sargut oldu.


Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Saffet Sargut oldu. İlçede yer alan kıraathanede gerçekleşen olağan genel kurulda zorunlu olarak tüzük değişikliğine gidildi. Bütçeninde onaylandığı oturumda Hakan Can ve Saffet Sargut dernek başkanlığı için seçime girdi. 226 kayıtlı üyeden 155 üye sandık başında oy kullandı. Açıklanan resmi sonuçlarda Hakan Can 51 oy alırken Saffet Sargut 104 oy aldı. Eski dernek başkanı Hakan Can oy sayımları sonucunda yaptığı değerlendirmede, " Burada ne kazanan ne de kaybeden var. Sadece derneğimiz kazandı. Görevi devralan Saffet kardeşime başarılar diliyorum" dedi.


Çiçeği burnunda başkan Sargut, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, " Hep beraber dernek için çalışacağız. Hakan ağabeyime de derneğimize yaptığı katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Olağan Genel Kurula katılanlar arasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman'da yer aldı.

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