Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, yatırımları değerlendirdi

Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binasında gerçekleşen toplantıda devam eden yatırımlar ile yeni projelerin slayt gösterimi yardımıyla sunumu yapıldı.

4 temel yatırımın maliyeti 60 milyon lira

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kanalizasyon, su, katık atık ve doğal gaz projelerinin toplam maliyetlerini açıkladığı toplantıda, "Kanalizasyon işi 17 Milyon 568 bin liraya ek olarak 3 Milyon 418 bin lira iş artışı belirlendi. Hibeleri düştüğümüzde Lapseki belediyesi 10 Milyon 489 bin 639 lira bedel ödeyecek. Gelelim temiz su projesine. 12 Milyon 889 bin 275 lira maliyet biçilen projede 2 Milyon 407 bin lira iş artışına gidildi. Lapseki belediyesi bu projede 6 Milyon 90 bin 182 lira ödeyecek. Katı atık projesinin toplam maliyeti 9 Milyon 43 bin 800 lira. Bu projede de belediye 3 milyon 14 bin lira ödeyecek. Doğal gaz projesi devlet projesi. Maliyeti 4 Milyon 100 bin Dolar olarak belirlendi. Bu 4 temel proje 12 binlik nüfusa sahip bir ilçede 60 Milyon lirayı buluyor" dedi.

’Yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz’

İlçede hayata geçecek yeni projelere de değinen Yılmaz, "Kapalı pazar yeri, kordon düzenlemesi, yat limanı, huzur evi, mesire alanı gibi birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Şimdi Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsünü inşa ederek 5 kilometrelik bir sahil şeridini ilçemize kazandıracağız. Kapalı pazar yeri ile ilgili projelerimiz çok yakında halkın takdirine sunulacak. Şuanda 800 hanenin kapısına doğal gazı ulaştırdık. Çok hızlı koşmayı bırakın uçmamız gerekiyor. Artık geri kalmış bir Lapseki’yi değil gelişen ve büyüyen bir Lapseki’yi konuşuyor olacağız" şeklinde konuştu.

’Asılsız dedikodulara cevap verecek vaktimiz yok’

Belediye Hizmet Binası yer teslimi iddiaları hakkında da açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Basın mensupları huzurunda bu konuya açıklık getireyim. Öncelikle bizim asılsız ve yalan iddialarla bulunan muhaliflere cevap verecek vaktimiz yok. Biz bu kıymetli vakitleri millete hizmet yolunda harcıyoruz. Yeri gelmişken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. 17 bin metrekare alanda 7 bin metre kare alanı biz aldık. 5 bin 724,85 metre kare hizmet binası yola cephe olan bir yer. Firma yola cepheyi bize verin %45’e yükseltelim dedi. Ama Lapseki’ye bu yakışmazdı. Yola cephe alan bizim olmalıydı. Bunun yanında 15 daire ve 5 dükkan aldık. Yüzde 20 ile peşkeş çekmiş diyenler ellerine hesap makinesi alsın ve hesaplasın. Ayıptır, günahtır diyorum" diye konuştu.