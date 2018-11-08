Lapseki Belediye Meclis Üyeleri yatırımları yerinde inceledi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki belediye meclis üyeleri ilçede gerçekleşen yatırımları yerinde inceledi.

Lapseki belediye meclis üyeleri ilçede gerçekleşen yatırımları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz önderliğinde gerçekleşen programın ilk durağında katı atık su arıtma tesisi yer aldı. Devamında doğal gaz dağıtım tesisi, Çanakkale 1915 Köprüsü şantiyesi, içme suyu arıtma tesisi, yeni belediye hizmet binası, Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü gibi birçok yatırım belediye meclis üyeleri tarafından ziyaret edilerek, teknik bilgiler aktarıldı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı değerlendirmede, " Bugün belediye meclis üyelerimiz ile ilçemizde bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projeler il ile ilgili açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulunduk. Meclis üyelerimiz ile ilçemizin 50-60 yıllık sorunlarını hep birlikte çözüme kavuşturduk. Gelecek nesillerimize güzel bir Lapseki hazırladık ve hazırlamaya da devam edeceğiz” dedi.