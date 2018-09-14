Lapseki Belediyesi 5. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 5.sini düzenlenen şölende 9 çocuğun sünneti yaptırıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 5.sini düzenlenen şölende 9 çocuğun sünneti yaptırıldı. Belediye sosyal tesilerinde düzenlenen 5. Geleneksel sünnet programına, eşi Hacer hanım ile birlikte katılan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sünnet olan çocuklar ve aileleriyle birlikte yakından ilgilenirken geçmiş olsun temennisinde bulundu.” Allah evlendirilmelerini de nasip etsin” diyen Başkan Yılmaz," Göreve geldiğimizden bu yana bir çok sosyal faaliyetimiz oldu ve bu faaliyetlere devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz sünnet şenliğimizin bu gün mevlit programını gerçekleştiriyoruz. Biz göreve geldiğimizden bu yana ilçe merkez, beldeler ve köylerimizde sünnet olacak ne kadar yavrumuz, evladımız varsa bunların hepsinin tespitini yaptırıyoruz. Aileleri, sevdikleri ve dostlarıyla birlikte burada bir eğlence düzenliyoruz. Bunun yanında kuranı kerim tilaveti yapılıp, dualar okunuyor. Gelen davetlilerde yemek ikramında bulunuyoruz. Elbette bu sosyal faaliyetlerimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Geçmiş yıllarda daha fazla çocuğumuz vardı. Sünnet olacak çocuklar her geçen gün biraz daha azalıyor. Bu yıl 9 yavrumuzu sünnet ettirdik" şeklinde konuştu. ,

Programa katılanlar arasında MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Baştürk, Hastane Müdürü Burak Karagöz, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hasan Engin, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı mensupları yer aldı.