Lapseki Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ramazan Etkinliklerimiz kapsamında iftar sonrası şehitler parkı amfi tiyatroda çocuklara özel gösteri düzenlendi.

Aileleri ile birlikte katılan yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz geleneksel olarak düzenlenen Ramazan etkinliklerinde her yıl olduğu gibi çocuklara yönelik özel programlar hazırlandığını kaydetti.

Zorlu bir eğitim-öğretim yılının da geride kaldığını yineleyen Yılmaz tüm çocuklara iyi tatiller temennisinde bulundu.

Başkan Ulaş’tan halk pazarına ziyaret

Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş ilçede kurulan halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Başkan Ulaş, " Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini hem de Çardak Belediyesi’nden beklentilerini öğreniyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle halkımızın ve esnaflarımızın ne istediklerini bilerek ortak akıl ile hareket etmeye özem gösteriyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz’’ dedi.