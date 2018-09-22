Lapseki Belediyesinden aşure dağıtımı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesi ile aşure dağıtımı yapıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesi ile aşure dağıtımı yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle ana okulu ve birinci sınıf öğrencilerine boyama kitabı hediye etti. Başkan Yılmaz, “2018- 2019 Eğitim öğretim yılı dolayısıyla her yıl olduğu gibi ilçemizdeki okullarımızı geziyoruz. Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerimize küçük birde hediyemiz var. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri okullarımız ile ilgili belediyemiz imkanları doğrultusunda hep yaptık ve yapmaya da devem edeceğiz. Biz sadece okulların açıldığı gün değil fırsat buldukça zaman zaman okullarımızı ziyaret ediyoruz ve ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten hassas davranıyoruz. Biz istiyoruz ki eğitime herkesin katkısı olsun sadece belediye olarak değil herkes katkıda bulunsun. Bu çocuklar bizlerin hepimizin geleceği bizim için çok önemliler. Onun için kimin üzerine ne görev düşüyorsa yerine getirmesi gerekiyor. Ben yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize en önemlisi de öğrenci velilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.