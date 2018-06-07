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07 Haziran 2018 09:58

Lapseki Çavuş Göleti inşaat çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çavuş köyde gölet inşaat çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Çavuş Göleti inşaat çalışmaları devam ediyor

07 Haziran 2018 09:58


Lapseki ilçesine bağlı Çavuş köyde gölet inşaat çalışmaları devam ediyor. DSİ 252.Şube Müdürü Doğan Kahraman çalışmalar hakkında verdiği bilgide, " Temelden yüksekliği 32,50 m olan Lapseki Çavuş Göletinde depolanacak 500 bin m3 su ile gölet ve sulama inşaatı tamamlandığında 920 dekar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. Yıllık 1.287.080 TL net gelir artışı sağlanacaktır. Gölet inşaatında gövde sıyırma kazılarına devam edilmektedir" dedi.


Çavuş göleti yapım inşaatı kapsamında hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor.


123 adet baraj ve gölet tamamlandı


DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden elde edilen verilerde Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Bursa, Kütahya ve Manisa illerini kapsayan görev alanında 123 adet baraj ve gölet inşaatı tamamlandı. Toplamda 24 265 kmlik çalışma alanında 39 adet baraj ve gölet inşaat çalışmaları devam ediyor.




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