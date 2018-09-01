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01 Eylül 2018 15:19

Lapseki Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Olağan Genel Kurulunu yaptı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği olağan genel kurulunu yaptı.

Lapseki Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Olağan Genel Kurulunu yaptı

01 Eylül 2018 15:19


Lapseki Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği olağan genel kurulunu yaptı. Lapseki ilçesinde yer alan Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen olağan genel kurulda tek liste halinde seçimlere giren Hüseyin Duman dernek başkanı seçildi. Duman, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, " 2001 yılında kurulan derneğimiz faal olarak misyonunu sürdürdü. Son dönemlerde çok faal olamadı. Yenilenen yönetim kurulumuz ile birlikte bundan sonraki süreçte daha aktif olacağız. Dayanışma, birlik ve beraberliğimizi sağladıktan sonra ilçemizin gelişimini destekleyen bir sürece katkı sağlayacağız. Bu görev ve sorumluluğun bilincinde olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.


Yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Duman, Hüseyin Dalgın, Beyti Doğan, Osman Turan, Mertcan Yaman, Samet Kırmacı, Ali İksan Şen, Muhammet Öz’den oluştu. Denetleme Kurulu Üyeleri arasında Halil İbrahim Özdemir, Kemal Yalama, Tayfun Sevim yer aldı.




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