Lapseki Devlet Hastanesi 2 Ocakta hizmete giriyor

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2016 yılı şubat ayında sözleşmesi yapılan ve yapımı tamamlanan Lapseki Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 6000 m2 kapalı alana sahip hastane, tek ve çift kişilik içinde banyo, wc, tv, buzdolabı bulunan otel konforu andıran odalardan oluşuyor. Toplam 30 yatak kapasitesine sahip hastanede dijital röntgen cihazı, 1 ameliyathane, SDL (sancı-doğum-lohusa) odası, modern ve kullanışlı acil servisi, poliklinikleri ve yemekhane, mescit gibi sosyal donatılarıyla göz dolduran Lapseki Devlet Hastanesi, yeni tefrişatı ile Lapseki halkına hizmet vermeye başlayacak durumdadır. Lapseki Devlet Hastanemizde kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, dahiliye, ağız ve diş hastalıkları, branşlarında poliklinik hizmeti verilecektir. 1 adet diş röntgen olmak üzere 2 adet röntgen ve 2 adet laboratuvar son teknolojik cihazlarla donatılarak sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Yataklı servislerde nitelikli yataklarımızla hastanın rahat ve daha konforlu olarak sağlığına bir an evvel kavuşması için, tıbbi hizmet sunumunu destekleyen geniş, güvenli ve konforlu hizmet alanları ile kaliteli sağlık hizmeti sunmayı sağlamaktadır" bilgisi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer yeni hastanenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.