Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor Proje çalışması

Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor" isimli proje ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından (GMKA) hibe almaya hak kazandı. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladığı 1 milyon 250 bin lira bütçe ile GMKA’dan hibe onayı aldı. Proje sonunda metal teknolojisi atölyeleri üzerine 1 adet CNC tezgahı, bir adet metal bükme makinesi kazandırılacak. Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim faaliyetlerinin yanında atölye çalışmalarıyla da bölgedeki sanayi tesislerine üretim desteği vermesi hedefleniyor.