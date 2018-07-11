Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:30

Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor Proje çalışması

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor" isimli proje ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından (GMKA) hibe almaya hak kazandı.

Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor Proje çalışması

11 Temmuz 2018 15:30


Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor" isimli proje ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından (GMKA) hibe almaya hak kazandı. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladığı 1 milyon 250 bin lira bütçe ile GMKA’dan hibe onayı aldı. Proje sonunda metal teknolojisi atölyeleri üzerine 1 adet CNC tezgahı, bir adet metal bükme makinesi kazandırılacak. Lapseki İÇDAŞ ve ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim faaliyetlerinin yanında atölye çalışmalarıyla da bölgedeki sanayi tesislerine üretim desteği vermesi hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç