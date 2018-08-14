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14 Ağustos 2018 12:21

Lapseki Güreci Göletine inceleme

DSİ 252.

Lapseki Güreci Göletine inceleme

14 Ağustos 2018 12:21

Şube Müdürü Doğan Kahraman, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde inşaat çalışmaları devam eden gölet yapımını inceledi.


Şube Müdürü Doğan Kahraman, Lapseki’ye bağlı Güreci köyünde inşaat çalışmaları devam eden gölet yapımını inceledi. Beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı, Barajlar ve HES Şube Müdürü M. Necati Ercan’ın da yer aldığı heyet, Güreci Göleti kapsamında devam eden gövde sıyırma kazısı çalışmaları yerinde inceledi. Kahraman devam eden çalışmalar hakkında verdiği bilgide, " Temelden yüksekliği 25,80 m olan Lapseki Güreci Göletinde depolanacak 600 bin m3 su ile gölet ve sulama inşaatı tamamlandığında 910 dekar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. Yıllık 1.648.330 TL net gelir artışı sağlanacaktır" dedi.




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