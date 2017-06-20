Lapseki Hükümet Konağı inşaatına inceleme

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Dağlar, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürü Onur Okhan Güleç ve yetkililer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köklü, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı takip edilen ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına ait araziye yapılan hükümet konağının son durumu hakkında bilgi aldı. Köklü, "Lapseki ilçemizdeki hükümet konağımızın mevcut haliyle ihtiyaca cevap verememesi, halkın kamu hizmetlerinden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yararlanması için yaptığımız Lapseki Hükumet Konağımızda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.