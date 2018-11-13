Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Yenici'ye tebrik ziyareti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Adnan Yenici'ye tebrik ziyaretleri yapılıyor.

Lapseki'de yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Adnan Yenici'ye tebrik ziyaretleri yapılıyor. Çanakkale İl Emniyet Müdür Yardımcılığından Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Adnan Yenici, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarını makamında ağırladı. İlçe Başkanı Halil Özer ile Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenici'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Emniyet Müdürü Adnan Yenici ziyaretler karşısında memnuniyet duyduğunu ifade ederek Lapseki halkıyla bir olup başarılı işler yapacaklarını ifade etti. Eski Emniyet Müdürü Onur Çalışkan'ın yurt dışında görevlendirildiği öğrenildi.