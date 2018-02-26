Lapseki Judo Takımı Sporcularından Lapseki Belediyesine Ziyaret

Kulüp Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Antrenör Gökay Yıldız’ın önderliğinde sporcular Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte bir araya geldi. Başkan Yılmaz, genç sporcuların müsabakalarda elde edecekleri sonuçlarla ilçelerine kupa getireceklerine inandığını söyledi. Kulüp Başkanı Halil Özer de takımın 2 ilden toplam 200’ün üzerinde sporcunun katılacağı müsabakalara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Bizim sporcularımızın birçoğu çıktığı müsabakalardan madalya ile dönüyor. Bizler onlardan yine madalyalar bekliyoruz. Biz bundan sonra sporcularımızdan Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz " dedi.