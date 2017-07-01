Geleneksel Lapseki kiraz festivalinde halk oyunları gösterisi yapıldı.

Lapseki Doğu kordonunda yapılan halk oyunları gösterisinde Çanakkale ilçelerindeki belediyelerin bünyesinde bulunan halk oyunları gruplarının gösterilerini 2 bin kişi izledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Ak Parti ilçe başkanı Halil Özer’in de izleyiciler arasında bulunduğu gösteriler gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Geleneksel Kiraz festivali tarihinin Ramazan ayına denk gelmesiyle ertelenen konser ve gösteriler, bu akşam Mustafa Ceceli konseri ile son bulacak.