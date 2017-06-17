Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 11:36

Lapseki kirazı Çanakkale’de tanıtıldı

Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yöresel ürünler ve Değerler’ tanıtım günleri kapsamında Lapseki kirazı tanıtımı yapıldı.

Lapseki kirazı Çanakkale’de tanıtıldı

17 Haziran 2017 11:36


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz AK Parti İl yöneticileri eşliğinde vatandaşlar için hazırlanan özel paket kiraz dağıtımı yaptı. Başkan Yılmaz, "Lapseki’nin kirazını tanıtmak tabi ki bizim görevimiz. Mübarek Ramazan günlerinin gecesinde bu akşam istedik ki bu tanıtımı Çanakkale’de yapalım. Bu akşam il başkanlığının daveti üzerine buradayız. Bizim için önemli olan ilçemizde yetişen kirazı sadece Türkiye’de değil tüm dünyaya tanıtmak. Bunu da büyük ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bildiği gibi ihracat kirazımız bugün Kanada’dan Avrupa’ya oradan Rusya’ya, orta doğuya ihraç oluyor. Bu yıl Allaha şükürler olsun fiyatlar iyi, üreticimiz memnun. Şu anki rekolte altı bin tonu buldu. Bu miktarda biraz daha yükseleceğe benziyor. Bizde tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!