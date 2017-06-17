Lapseki kirazı Çanakkale’de tanıtıldı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz AK Parti İl yöneticileri eşliğinde vatandaşlar için hazırlanan özel paket kiraz dağıtımı yaptı. Başkan Yılmaz, "Lapseki’nin kirazını tanıtmak tabi ki bizim görevimiz. Mübarek Ramazan günlerinin gecesinde bu akşam istedik ki bu tanıtımı Çanakkale’de yapalım. Bu akşam il başkanlığının daveti üzerine buradayız. Bizim için önemli olan ilçemizde yetişen kirazı sadece Türkiye’de değil tüm dünyaya tanıtmak. Bunu da büyük ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bildiği gibi ihracat kirazımız bugün Kanada’dan Avrupa’ya oradan Rusya’ya, orta doğuya ihraç oluyor. Bu yıl Allaha şükürler olsun fiyatlar iyi, üreticimiz memnun. Şu anki rekolte altı bin tonu buldu. Bu miktarda biraz daha yükseleceğe benziyor. Bizde tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek” dedi.