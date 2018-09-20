Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Birlik Başkanı Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda gerçekleşen oturuma davetli olarak Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Bir dakikalık Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda 2018 yılı yatırım ve çalışma programının görüşülmesi, tahmini gelir-gider bütçesi, bütçe kararnamesinin görüşülmesi, birlik çalışma faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve muhtarların sorunlarının dinlenmesi gündemdeki yerini aldı. Kaymakam Şahin ilçenin giderek geliştiğine ve vatandaşların gelir düzeyinin arttığına dikkat çekti. Hizmetin ekip işi olduğunun altını çizen Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.