İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda aşure etkinliği

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulunda bu yıl 8’incisi düzenlenen geleneksel aşure etkinliği yapıldı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulunda bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel aşure etkinliği yapıldı.


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulunda bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel aşure etkinliği yapıldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın davet edildiği programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür'ün ev sahipliği yaptığı organizasyonda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, okulun sorunlarını dinleyerek ve gelen talepleri not aldı. 7-24 telefonlarının açık olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, öğrencilerin karşılaşacakları zorluklarda her zaman yardımcı olacaklarının müjdesini verdi. Öğrenciler için hazırlanan aşureler davetlilerin elinden tek tek ikram edildi. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür başta Kaymakam Tahir Şahin olmak üzere, idarecilere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.