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20 Haziran 2018 11:14

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu

20 Haziran 2018 11:14


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu 2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 86 öğrenci mezun oldu. Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleştirilen törende Peyzaj ve Süs Bitkileri programını tamamlayan Osman Altıngöz okul birincisi oldu. Mezuniyet törenine Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okul programlarının birincilerine ve ayrıca diğer mezunlara diploma ve anı belgelerinin takdiminin ardından kepler havaya fırlatıldı.




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