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11 Temmuz 2017 11:04

Lapseki SGK Şubesi hizmete açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde SGK Rehberlik Sosyal Güvenlik Merkezi hizmete başladı.

Lapseki SGK Şubesi hizmete açıldı

11 Temmuz 2017 11:04


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, süreci bizzat başlattıklarını hatırlatarak, "Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı 28.04.2015 tarihinde henüz Çanakkale AK Parti Milletvekili adayı iken ziyaret eden Av. Bülent Turan, o tarihte esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları hakkında oda başkanı olarak bizleri ziyaret ederek bilgi aldı. Lapseki’de Sosyal Güvenlik Kurumu şubesinin olmayışı en çok öne çıkan problemler arasındaydı. Vekilimiz Bülent Turan sorunun çözümü için hemen çalışmalara başladı. 04 Mayıs 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Lapseki Şubesinin açılabilmesi için Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odamız tarafından başvuru dilekçemiz verilmiş, geçen 2 yılın ardından bu çalışmalar sonuçlandırılarak 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü şubemiz resmen görevine başlamıştır. Bu aşamada bize destek veren Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer’e teşekkürlerimizi sunarız" dedi.




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