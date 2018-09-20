Lapseki temiz suya kavuştu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Bayram dere barajından çekilen su hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından içilebilir suya kavuştu.

Bayram dere barajından çekilen su hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Lapseki ilçesi içilebilir suya kavuştu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz su arıtma tesisini gezerek, gazetecilere bilgi verdi. 12 bin 500 nüfusu olan Lapseki ilçesinde 35 bin nüfusu karşılayacak bir tesis kurduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz ilerleyen yıllarda ek filtreleme depolarıyla 100 bin nüfusa kadar taleplerin karşılanacağına dikkat çekti.

Arıtma tesisi içerisinde basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede Başkan Yılmaz, " 35 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir tesis kurduk. Eğer kapasite arttırmak istersek ek filtreleme tankları için tesis içerisinde boş alanlarımız mevcut. Sadece ek tanklarımızı yerleştirerek artan nüfus oranında gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Tesisimizde her şey otomatik. Sisteme ne kadar su verilmesi gerekiyorsa programlama yardımıyla su veriyoruz. Her sene filtreleme tankının temizliği otomatik olarak yapılacak. Şu çok önemli. Bayram dere barajı, tesisimiz, şehir içi şebekelerimiz, isale hattımız ve depolarımızın hepsi sıfır, yani yeni. Türkiye sınırları içerisinde örnek gösterilecek nadide ilçelerden biriyiz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz arıtma suyu tesisi içerisinde yer alan laboratuvarlarda çevre mühendisleri tarafından günlük tahlillerin yapıldığına dikkat çekerek, olası bir durumda anında müdahale için hayati önem arz ettiğine değindi.

Lapseki ilçesi için kaliteli su ürettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, 5 yıldan bu yana hiç zam yapmadıklarını söyledi. Başkan Yılmaz bu kadar kaliteli su üretiminin sağlandıktan sonra zam yapmanın doğal bir beklenti olduğuna değinerek, " 2014 Nisan ayından bu yana hiç zam yapmadık. Takdir belediye meclisinindir fakat, şuanda böyle bir düşüncemiz yok. Amaç burada sudan kar edelim anlayışı değil. Şimdi maliyetlerimizi ve giderlerimizi hesaplayacağız. Eğer tahsilatlarımız yapacağımız masraflarımızı kurtarıyorsa sıkıntı yok. Yeni sistemde maliyetler elbetteki eskiye göre artış gösterdi. Çünkü musluktan akan suyun kalitesi arttı. Yaptığımız hesaplarda şuandaki maliyetlerimizi kurtarıyoruz. İnşallah bu şekilde de devam eder" dedi.

Çevre Mühendisi Göktuğ İşbilir, "İçme suyu yönetmeliğine göre suların günlük ve haftalık olarak parametreleri var. Bunların hepsini laboratuvarımızda yapabiliyoruz. Suyun PH değerine, bulanıklığına, iletkenliğine, nitrik, nitrak, arsenik, demir gibi birçok değere laboratuvarımızda bakıyoruz ve bunları günlük olarak takip ediyoruz. Şüphesi olan vatandaşlarımız çeşme suyundan numunesi alıp bize getirebilir. Bizler anında gözler önünde analizleri yaparak sonuçları temin edebiliyoruz" dedi.