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12 Mayıs 2018 15:19

Lapseki Ülkü Ocakları makam ziyaretlerinde bulundu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz makam ziyaretlerinde bulundu.

Lapseki Ülkü Ocakları makam ziyaretlerinde bulundu

12 Mayıs 2018 15:19


Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz makam ziyaretlerinde bulundu. Yeni göreve başlayan Yavuz, ocak mensuplarıyla birlikte Kaymakam Tahir Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş’ı makamında ziyaret etti. Yavuz, " Hayırlısıyla görevimize başladık. Arkadaşlarımızla birlikte mülki amirimizi ve idarecilerimizi ziyaret ediyoruz. Tebrikleri de kabul ettik. Vatanın birliği ve bütünlüğü için çalışan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi.


Ocak Başkanı Yavuz hatıra olarak Osmanlı Tuğrası hediye etti.




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