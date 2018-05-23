Lapseki ve Çardak Belediyelerinden sefer tası uygulaması

Lapseki Belediyesi ile Çardak Belde Belediyesi tarafından ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik sefer tası uygulaması sürdürülüyor. Zabıta memurları tarafından tespit edilen hanelere iftar vaktinden önce kapı kapı sefer tası dağıtılıyor. Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş,"Böylelikle hem yardımlar yerini buluyor hem de vatandaşlarımızın evinde sıcak yemek hazır oluyor. İnşallah herkes açısından sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyoruz. Hemşehrilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.